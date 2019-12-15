كفر الشيخ – محمد سليمان

أسفرت انتخابات نادى الأدب بكفر الشيخ، عن فوز الشاعر طارق مرسى برئاسة نادى أدب كفر الشيخ وعضوية كلا من الشاعر حسن متولى عبيد، الشاعر الدكتور طه هنداوى، الشاعر مصطفى أبو هلال ، الشاعرة مهندسة جيلان زيدان، والمشرف محمد العرجاوى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام مديرية الثقافة، وعبد الحميد سالم، مدير المركز الثقافى، وإبراهيم السيد العشري، مدير الإدارة الثقافية.

وأكد الشاعر طارق مرسى، رئيس نادى أدب كفر الشيخ المنتخب، عن شكره لأعضاء مجلس النادى السابق لما بذلوه فى الفترة الماضية، ووعد بدورة جديدة، يتم فيها تشجيع الأدباء الشباب، وتكريم رموز الأدب بالمحافظة.

وأضاف مرسى لـ "اليوم السابع" أن المجلس حريص على التواصل بين نوادى الأدب بالمحافظات الأخرى ومساعدة شباب النادى فى نشر الدواوين الجديدة والتعاون مع الجامعة والتعليم فى اكتشاف وصقل المواهب، وسيكون ذلك من خلال عمل جماعى بين مجلس الإدارة ورواد الآدب بكفر الشيخ.