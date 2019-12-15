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فصل التيار الكهربائى اليوم عن 8 مناطق فى مدينة قنا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:00 ص
فصل التيار الكهربائى اليوم عن 8 مناطق فى مدينة قنا قطع الكهرباء - أرشيفية
قنا - فريق المحافظات

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أعلنت هندسة كهرباء قنا، أنه نظرًا لأعمال الصيانة سيجرى فصل التيار الكهربائى عن عدد من الشوارع بمنطقة المعنا بمدينة قنا، وهى "العصارة – الشيخ محمد – شارع يس مهنا"، وذلك اليوم الأحد من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، وسيتم عودة التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

كما أعلنت هندسة كهرباء نقادة، أنه نظرًا لأعمال الاحلال والتجديد وكذا أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة ومغذى كهرباء أسمنت، سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بمدينة نقادة، وهى "قرقطان – شرق اسمنت – بشلاو – دراو –عزبة طايع"، وذلك من اليوم إلى يوم الخميس 19/12/2019 من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، وسيتم عودة التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة .

وأكدت الشركة، أنه سيتم عودة التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة، والتى تتم بصورة دورية بكافة مراكز وقرى المحافظة.

 

 


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