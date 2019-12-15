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فاعليات وأنشطة مدرسية مع إنطلاق مبادرة "تعليمك سر قوتك" ببني سويف

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:06 م
فاعليات وأنشطة مدرسية مع إنطلاق مبادرة "تعليمك سر قوتك" ببني سويف المبادرة
بني سويف أيمن لطفي

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انطلقت اليوم الأحد فعاليات مبادرة "تعليمك سر قوتك" والتي تنفذها مديرية التربية والتعليم برعاية محمد حسام وكيل وزارة التعليم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ببني سويف. 
 
وتضمنت فاعليات اللقاء - الذي نفذ بالمدرسة الفنية للبنات بمدينة بني سويف العاصمةبحضور  لمياء العربي عضو المجلس وجيهان عبد المقصود مدير المدرسة الفنية للبنات وساميه مرعي ممثل التعليم الفني وأشرف ابوالليل مدير العلاقات العامة وناديه جمعه مدير إدارة الخدمات بادارة بني سويف وعدد من الاخصائيين والمعلمين والطلاب -  مجموعة من الأنشطة بمشاركة 5 مدارس قدمت خلالها الطالبات   مسرحية بعنوان " لا للتنمر" واذاعة مدرسية عن الزواج المبكر وأخطاره، وندوة عن أخطار العادات السيئة، وذلك من خلال مسؤلي توجيه التربية الاجتماعية والنفسية والصحافة المدرسية والمسرح بالمديرية . 
 
وقال هاني رجائي مدير عام الشئون التنفيذية  بالمديرية أن هذا اللقاء الذي نفذته خمس مدارس يعد واحد من أهم اللقاءات التي تنفذها التربية والتعليم في هذه القضية باعتبار التعليم هو سر قوة الفتاة. 
 
وأضافت نيرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة :"إن مثل هذه المبادرات تعمل على توعية الطالبات وتجعل من الفتاة نموذجا صالحا في المجتمع، مثمنة دور المديرية  والتعليم الفني والجهد المبذولة في التوعية بالقضية. 
 
 
 
 
جانب من أنشطة المبادرة
جانب من أنشطة المبادرة

الطالبات يتابعن أنشطة المبادرة
الطالبات يتابعن أنشطة المبادرة

الطالبات يتابعن الأنشطة
الطالبات يتابعن الأنشطة

 


بني سويف

تعليم بني سويف

المجلس القومي للمراه

مبادره تعليمك سر قوتك

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