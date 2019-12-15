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عميد زراعة عين شمس: نعد دراسة الجدوى لـ"62 ألف فدان" ببنى سويف والمنيا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:00 ص
عميد زراعة عين شمس: نعد دراسة الجدوى لـ"62 ألف فدان" ببنى سويف والمنيا الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن كلية الزراعة بالجامعة شاركت فى إعداد الجدوى الإقتصادية لمشروع المزارع السمكية فى شرق التفريعة، قائلا:" بذلنا جهد حسن فى هذا المشروع ولدينا العديد من أعضاء هيئة التدريس ممن يشاركون فى زرعة الـ100 ألف صوبة زراعية التى أطلقها الرئيس" .
 
وأضاف جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن كلية الزراعة اليوم تجرى الجدوى الإقتصادية لـ 62 ألف فدان الموجودين فى بنى سويف والمنيا الذين أطلقهم الرئيس، موضحا أن هناك فريق كامل من كلية الزراعة فى كل التخصصات فى الأراضى والمحاصيل والمياه والبساتين يعملون على الإعداد للجدوى الاقتصادية لهذه المنطقة وستخرج للنورقريبا، وهذا المشروع سيحدث تنمية اقتصادية حقيقة فى الصعيد.
 
وعن مستقبل الزراعة فى مصر، قال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن التوصيف أن مصر بلد زراعى حقيقة، قائلا :"ولو حصل أى مشاكل فى الزراعة فى مصر بأيدينا وليس بأيدى الأخرين  واتعلمنا والتاريخ بيقول وعلمنا العالم كله أن مصر بلد زراعى"، لافتا إلى أن  الزراعة أصابها فى فترات كثيرة جدا بعض العثرات ولم يكن لدينا خطة ولا تصور مستقبلى بالإضافة لسوء التصرف فى الأراضى الزراعية التى كانت موجودة.

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