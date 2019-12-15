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طفلة فلبينية تفوز بـ3 ميداليات ذهبية بدون حذاء وترسم علامة "نايك" على قدمها

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:59 م
طفلة فلبينية تفوز بـ3 ميداليات ذهبية بدون حذاء وترسم علامة "نايك" على قدمها طفلة الفلبين
هند المغربي

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بدون حذاء رياضى تمكنت طفلة فلبينية من إحراز بطولات والفوز بـ3 ميداليات ذهبية فى بطولة داخل بلادها وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور والتفاعل معها وكتبوا العديد من التعليقات التى تفخر بها وتشجعها على نجاحها وفق ما تم نشره بموقع روسيا اليوم

 

فتاة الفلبين
فتاة الفلبين

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وحسب موقع  World of Buzz، فقد فازت الطفلة ريا بولس البالغة 11 عاما بالمركز الأول فى مسابقات 400 و800 و1500 متر، رغم تنافسها وجريها بدون حذاء رياضى.

 

وأثار قيام الفتاة التي قامت بلف قدميها برباطين طبيين وكتبت عليهما كلمة "نايك"، كما رسمت العلامة التجارية للشركة العالمية المشهورة فى إنتاج الألبسة والتجهيزات الرياضية تفاعل رواد التواصل الاجتماعى.  

فلبين
فلبين

وانتشرت صور العداءة الصغيرة بعدد كبير، ونالت تعاطف الكثيرون حول العالم وخاصة مع تداول أخبار عن الوضع المعيشى الصعب لوالدى ريا وعدم قدرتهما على شراء حذاء رياضى لابنتهما.

فلبين 4
فلبين 4
فلبين2
فلبين2
فلبين 3
فلبين 3

 

 


الفلبين

طفلة الفلبين

ميدالية ذهبية

حذاء رياضي

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