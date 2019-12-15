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ضبط 3 آلاف قطعة حلوى غير صالحه للاستهلاك الآدمى داخل مصنع بدون ترخيص بطنطا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:33 م
ضبط 3 آلاف قطعة حلوى غير صالحه للاستهلاك الآدمى داخل مصنع بدون ترخيص بطنطا حلوى - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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تمكن ضباط قسم مباحث التموين بطنطا بمحافظة الغربية، من ضبط مصنعا بدون ترخيص لتصنيع الحلوى من خامات غير مطابقة للمواصفات، بإحدى قرى مركز طنطا.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط مصنع حلوى بدون ترخيص بعزبة المنسي التابعة لقرية سبطاس مركز طنطا، ملك"ابراهيم.ع.ع" 34سنة، وعثر بداخل المصنع على 3ألاف قطعة حلوى غير صالحه للاستهلاك الآدمي، وتحرر المحضر 1276جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا.

وضبط 105عبوة حلاوة طحينية وسلع غذائية، منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت بسوق العجيزي أول طنطا ملك"وليد.س.ع" 30سنة، فى المحضر 39840جنح قسم أول طنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


مدير امن الغربي

مباحث التموين

حلوى منتهيه الصلاحيه

سلع غذائيه فاسده

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