صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع حى ثانٍ ومساكن الإحلال ويوجه برفع كفاءتها

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

قام اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، فى جولة ميدانية مفاجئة يرافقه المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ ووائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وأحمد شعيب، رئيس حى ثانٍ ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة بتفقد شارع المشير عبد الحكيم عامر، بمنطقة منشية الشهداء بحى ثان ومنطقة مساكن الإحلال خلف سوق الجمعة وذلك لمتابعة وتفقد مشكلات تلك المناطق على الطبيعة والتوصل إلى حلول جذرية لها.

وخلال الجولة ووسط فرحة من أهالى الحى بتواجد المحافظ بينهم التقى المحافظ بعدد من المواطنين وأهالى الحى واستمع إلى مقترحاتهم ومطالبهم التى وعد ببذل أقصى الجهود للعمل على تلبيتها فى اطار الإمكانيات المتاحة كما وجه المحافظ بسرعة إعداد مقايسة خاصة بإعادة تطوير ورفع كفاءة شارع المشير عبد الحكيم عامر بمنطقة منشية الشهداء وإعادة رصفه باعتباره أحد المحاور المرورية الهامة بنطاق حى ثانٍ.

كما أصدر محافظ الإسماعيلية تعليمات لرئيس المركز والمدينة ورئيس الحى بالإسراع فى رفع جميع تراكمات وتجمعات القمامة والمخلفات وخاصة فى المناطق المحيطة بالمدارس كما وجه بالإسراع فى إنهاء المقايسة المطلوبة لترميم المساكن الموجودة بالمنطقة والإسراع فى الانتهاء من رفع كفاءة السويقة الخاصة بالباعة الجائلين ونظافتها وإعادة تأهيلها.

كما أكد "بشارة"، على ضرورة اهتمام رؤساء الأحياء وجميع المسئولين بالشوارع الفرعية والاهتمام برفع كفاءتها وتطويرها بالتزامن مع استمرار وتفعيل أعمال النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات أولا بأول من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى للإسماعيلية.



محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع حى ثانٍ ومساكن الإحلال



