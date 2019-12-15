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الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:24 م
خالد صلاح
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ويتفقد أحد قلاع صناعة الملابس الجاهزة ومركز خدمات المستثمرين الجديد..

صور.. محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:30 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة المحافظ خلال الجولة
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

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حرص اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية على القيام بزيارة ميدانية للمنطقة الحرة الاستثمارية العامة وعقد مؤتمرًا موسعًا بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ وأيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من المستثمرين وأصحاب المشروعات والشركات الاستثمارية بالمنطقة وذلك لبحث ومناقشة كافة القضايا والمشكلات المتعلقة بالمستثمرين والعاملين بالشركات الاستثمارية داخل المنطقة وطرح الحلول والمقترحات لتذليلها.

وخلال المؤتمر أكد محافظ الإسماعيلية على  أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر وسعًا فى تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمار وخدمة المستثمرين الجادين والعمل على تشجيع الصناعات الوطنية والتوسع فى إقامة المشروعات الجديدة وإتاحة المزيد من فرص العمل لشباب الخريجين وأبناء المحافظة والعمل على زيادة الإنتاج من أجل تحقيق التنمية المنشودة.

كما تم خلال المؤتمر التأكيد على توفيق جميع الأوضاع فيما بين أصحاب الشركات والعمال بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة للطرفين.

وعقب اللقاء قام محافظ الإسماعيلية ومرافقيه من القيادات بجولة تفقدية داخل المنطقة والتى شملت زيارة وتفقد أحدى قلاع صناعة الملابس الجاهزة باستثمارات هندية تبلغ قيمتها ما يزيد عن 300 مليون دولار وتضم 4500 من العمالة المصرية من أبناء المنطقة وتقوم بتصدير كامل إنتاجها للخارج بنسبة 100 %.

كما تفقد "بشارة" ومرافقيه من القيادات مشروع مركز خدمات المستثمرين الجديد والمقام على مساحة إجمالية قدرها 25 ألف مترًا مربعًا ومجهز بأحدث وسائل التكنولوجيا وبتكلفة مالية تتجاوز 120 مليون جنيها ومن المنتظر أن يتم افتتاحه رسميا خلال الأشهر القليلة المقبلة لتقديم كافة الخدمات الاستثمارية للمستثمرين بكل سيولة ويسر وفى أسرع وأقل وقت ممكن.

محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقةالحرة (12)
محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقةالحرة (12)

 

محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقةالحرة (11)
محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقةالحرة (11)

 

محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقةالحرة (10)
محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقةالحرة (10)

 

محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقةالحرة (9)
محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقةالحرة (9)

 

محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقةالحرة (5)
محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقةالحرة (5)

 

 

 


اللواء شريف فهمى بشاره

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