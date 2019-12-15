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الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:15 م
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صور.. طوارئ بالوحدات المحلية بالقنطرة شرق لإزالة أثار الأمطار

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:56 م
صور.. طوارئ بالوحدات المحلية بالقنطرة شرق لإزالة أثار الأمطار تركيب لمبات للأعمدة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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أصدر اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق تعليماته برفع درجة الاستعداد بالوحدةالمحلية بالمدينة والقري توقعا لسوء حالة الطقس وعدم استقرا الأحوال الجوية والتعرض لأمطارغزيرة متوقعة خلال الفترة الحالية والقادمة ومراجعة جميع المعدات المستخدمة في حالة الطوارئ والمرورعلي مطابق الأمطاروتسليكها ومراجعة مسارات مياه الأمطار وذلك للحد من الاثارالسلبية الأمطاروالرياح، تنفيذا لتوجيهات اللواء  شريف بشارة محافظ الاسماعيلية.

وأشار أدريس إلى أن ادارة الكهرباء بالوحدة المحلية قامت بإستكمال المرورعلي أعمدة الإنارة  واستعدال الأعمدة المائلة، وشد السلك وصيانة الكشافات بجميع أنحاء المدينة

كما تم رفع المخلفات والقمامة من وسط البلد وعزبة الصحة وشارع التحرير وشارع الجيش وشارع العريش والإستقلال وحول المدارس منطقة التوفيق وسعد الجندي والمنخفض وحول المدارس

كما تم إزالة آثار الأمطار وتم فرد الر مال بمنطقة موقف الركاب لتجفيف المنطقة

واشرف علي الأعمال المهندس محمد علي ومحمد صابر والمهندس سيد حرارة

كما قامت الوحدة المحلية لقرية الأبطال بإزالة آثار الأمطار من علي الطريق السريع بالإرسال ومن حول المدارس والمرور علي أعمدة الإنارة ورفع المخلفات والقمامة وذلك تحت إشراف حسني راشد

كما قامت الوحدة المحلية لقرية التقدم باستكمال شد أسلاك مكسية علي الأعمدة بالقرية وإزالة آثار الأمطار ورفع المخلفات من القرية وقرية الأمل

 كما قامت الوحدة المحلية لقرية جلبانة بإزالة آثار الأمطار من علي الطريق السريع ورفع المخلفات وتغطية فتحات الصرف الصحي بالمساكن البدوية

2- تركيب لمبات للأعمدة الكهربائية
2- تركيب لمبات للأعمدة الكهربائية

 

1- تغطية الأسلاك
1- تغطية الأسلاك

 

4- رفع القمامة
4- رفع القمامة

 

5- تواصل أعمال الصيانة
5- تواصل أعمال الصيانة

 


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