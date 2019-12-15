صور.. جامعة الازهر تطلق قافلة طبية وتوعية شاملة لمحافظة الغربية

كتب لؤى على

أطقت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة الأزهر، قافلة طبية وتنموية شاملة لقرية بشبيش بمحافظة الغربية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ،والدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الازهر والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وقال المحرصاوى، إن القافلة تأتى فى إطار حرص الجامعة على تنمية المجتمع وخدمة البيئة وتقديم خدمات طبية وتوعوية وتثقيفية شاملة للمناطق الاشد احتياجا .

وفى نفس السياق قام وفد من لجنة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بزيارة محافظة الغربية للإعداد للقافلة حيث عقدت اجتماعا مع عدد من القيادات التنفيذية بمدريات الصحة والتضامن الاجتماعى والزراعة وهيئة تعليم الكبار بديوان عام محافظة الغربية ثم قام الوفد بزيارة لقرية بشبيش بالمحلة الكبرى لمعاينة المركز الطبى الذى ستقوم القافلة بالعمل به وكذلك القاعات التى ستقام بها الندوات التثقيفية والتوعية وأماكن التدريب وزراعة الأشجار.

وضمت القافلة تخصصات:"الباطنة – الرمد - النساء والتوليد - القلب والصدر- العظام - الجراحة - الأطفال - الاسنان - جلدية - مخ وأصاب - مسالك - أنف اذن - أشعة وتحاليل"، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لربات البيوت والفتيات على بعض الصناعات اليدوية البسيطة التى يمكن أن تقوم بها السيدات بالمنازل ، كما تقوم القافلة بعقد امتحان فورى لمحو الأمية وعقد ندوات للم الشمل وكذلك ندوات توعوية دينية وصحية وزراعية، كما ستقوم القافلة بتوزيع مساعدات غذائية وبطاطين للأسر الأشد احتياجا.