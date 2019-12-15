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سيلفى الاعتقال.. طفل فلسطينى يلتقط صورة أخيرة بالمنزل قبل مداهمة الاحتلال

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:44 م
سيلفى الاعتقال.. طفل فلسطينى يلتقط صورة أخيرة بالمنزل قبل مداهمة الاحتلال الطفل الفلسطينى عمار حناين
كتب محمد رضا

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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، حملاتها لاعتقال الشباب والأطفال الفلسطينيين دون تفرقة، والتى كان بينها اعتقال الطفل عمار حناين، البالغ من العمر 15 عامًا، من داخل منزله بمخيم العروب شمال مدينة الخليل.

 

وبطريقة طريقة وساخرة، قابل الطفل الفلسطينى لحظات الاعتقال على يد السلطات الإسرائيلية، بالتقاط صورة سيلفى داخل المنزل، فيما التقط أفراد أسرته صورة أخرى للطفل أثناء تجهيز والدته له قبل مغادرة المنزل مع جنود الاحتلال فى ظل البرد القارس الذى شهدته المدينة الفلسطينية خلال هذه الليلة.

سيلفى قبل الاعتقال للطفل الفلسطينى عمار حناين
سيلفى قبل الاعتقال للطفل الفلسطينى عمار حناين

ومن جهتها، نشرت صحيفة الرؤية الإماراتية، صور الطفل الفلسطينى، عبر صفحتها على "تويتر"، معلقة عليها "سيلفى قبل الاعتقال. .قوات الاحتلال تعتقل الطفل عمار حناين، البالغ من العمر 15 عامًا، من خيم العروب شمال مدينة الخليل، والتقط هذا الطفل صورة سيلفى له قبل الاعتقال، وأخرى وصلت من عائلته أثناء وداع والدته له، وتجهيزه للخروج من المنزل مع جنود الاحتلال فى البرد القارس".

 

ويشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اعتقل، الأحد، طفلين فلسطينيين من قرية الجديرة، شمال غرب القدس المحتلة، حيث أفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان فى القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوين بلال، وعبدو محمد قاسم، من قرية الجديرة أثناء تواجدهما قرب جدار الفصل العنصرى، المقام على أراضى القرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل الطفل الفلسطينى عمار حناين
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل الطفل الفلسطينى عمار حناين

 

كما، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، 8 فلسطينيين، بينهم أمين سر حركة فتح فى القدس المحتلة شادى مطور، وقال الناشط المقدسى ناصر عجاج، أن قوات الاحتلال اعتقلت فجرًا الناشطين المقدسيين عرين زعانين من حى وادى الجوز، ومجدى أبو غزالة من حى الصوانة وسط القدس، واستدعت آخر للتحقيق، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، كذلك استدعت مخابرات الاحتلال، أمين سر حركة فتح فى بيت حنينا عامر عوض، للتحقيق معه بعد مداهمة منزله، وفى جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من الخليل، بينهم شقيقان وأسير محرر.

 

فيما، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء السبت، شابا فلسطينيا بالقرب من حاجز عسكرى الجلمة شمال شرق جنين شمال الضفة الغربية، وذكرت مصادر فلسطينية، أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز أطلقوا النار باتجاه الشاب سلامة محمود سلامة قاسم (25 عاما)، أثناء تواجده بالقرب من الحاجز دون أن يتم اصابته، وتم اعتقاله ونقله إلى أحد مراكز التوقيف، حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

 

 

طفل فلسطينى يلتقط صورة سيلفى قبل اعتقاله فى مدينة الخليل

 

طفل فلسطينى يلتقط صورة سيلفى قبل اعتقاله فى مدينة الخليل

 

 


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