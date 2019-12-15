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سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الأحد 15-12-2019

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:45 م
سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الأحد 15-12-2019 الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الأحد 15-12-2019، سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 3.75 ريال سعودى بما يعادل  0.27 من الدولار الأمريكى.

الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986.


الريال السعودى

الدولار الامريكى

السعودية

الدولار

اخبار الاقتصاد

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