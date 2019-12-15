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رئيس جهاز 10 مايو: إتاحة مقر لـ"الفيش" المميكن بقسم الشرطة وإعادة تأهيل وتجهيز وحدة المرور

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:24 ص
رئيس جهاز 10 مايو: إتاحة مقر لـ"الفيش" المميكن بقسم الشرطة وإعادة تأهيل وتجهيز وحدة المرور المدن الجديدة
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، عن أنه  تمت الموافقة على تخصيص مقر لتوفير خدمة "الفيش والتشبيه المميكن"، بقسم شرطة مدينة 15 مايو، وذلك بالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة.
 
وأضاف المهندس السيد همام: تمت الموافقة أيضاً على إعادة تجهيز وتأهيل وحدة المرور بالمجاورة 34،وذلك لتواجد إدارة المرور بالمدينة لتنظيم وتسهيل حركة السيارات والمترددين على المدينة، وكذا إعادة تأهيل نقطة الإطفاء بالمجاورة 2، لتكون مركزا لانطلاق الحماية المدنية، للحفاظ على أمن وسلامة قاطني المدينة.
 
وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار النهوض بالخدمات المقدمة بالمدينة، واستجابة لمطالب السكان.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه ١٥ مايو

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