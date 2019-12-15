جامعة أسيوط تشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية لكلية التربية للطفولة المبكرة

أسيوط -هيثم البدرى وضحا صالح

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم الكامل للطلاب وتشجيعهم على الاشتراك فى الأنشطة الطلابية واكتشاف العناصر الموهوبة والمتميزة بينهم وأيضا تنمية روح المنافسة بينهم داعيا الطلاب إلى الالتزام فى التحصيل والدراسة الجادة طوال العام .

جاء ذلك خلال حفل اختتام الأنشطة الطلابية لكلية التربية للطفولة المبكرة بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتورة ماجدة هاشم عميد الكلية، والدكتور عاطف القرن منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة مها المليجى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة يارا إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومن مختلف الكليات وبمشاركة عددا من الطالبات بالكلية .

وأثناء تفقده المعرض المقام لعرض المنتجات الطلابية و الوسائل التعليمية أشاد الدكتور شحاتة غريب بنشاط كلية التربية للطفولة المبكرة و مشاركتهم الفعالة و الايجابية و المتميزة فى العديد من مجالات الأنشطة الطلابية التى يتم تنظيمها داخل الجامعة وهو ما يمثل نموذجا ايجابيا لكافة طلاب الجامعة.

كما أكد نائب رئيس الجامعة على حرص إدارة الجامعة على دعم و رعاية الأنشطة الطلابية التى تُعد مكملاً أساسياً للعملية التعليمية و التى تقوم بدور هام فى ثقل شخصية الطالب و توسيع مداركه فكريا وثقافيا، داعيا الطلاب إلى المشاركة فى الأنشطة الطلابية دون إهمال التقدير العلمى لبناء مستقبلهم و تنمية مهاراتهم الابتكارية والإبداعية لمواكبة كل ما هو جديد فى عصرنا الحالى .

وقد صرحت الدكتورة ماجدة هاشم أن المنتجات المعروضة خلال الحفل يتم تقديمها إلى الروضات الأكثر احتياجا للوسائل التعليمية بمحافظة أسيوط وفى السياق ذاته قد تم الدفع بأكثر من 500 وسيلة تعليمية إلى روضات مركز الوسطى و700 وسيلة تعليمية إلى روضات مركز أبو تيج، 200 وسيلة تعليمية إلى مركزى نجع سبع والبدارى بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى الوسائل التعليمية و الهدايا المقدمة إلى معهد جنوب مصر للأورام مؤكدة أن جميع الوسائل و الهدايا من صنع طالبات الكلية من مختلف الفرق .

وفى ختام الحفل تم عرض عدة فقرات فنية مختلفة منها عرض فنى بلغة الإشارة، غناء فردى للطالبة فادية أبو النصر، عرض حركى لطالبات الفرقة الرابعة، غناء فردى للطالبة رينا مجدى بالفرقة الرابعة .

حفل اختتام الأنشطة الطلابية (1)



حفل اختتام الأنشطة الطلابية (2)



حفل اختتام الأنشطة الطلابية (3)



حفل اختتام الأنشطة الطلابية (4)



حفل اختتام الأنشطة الطلابية (5)



حفل اختتام الأنشطة الطلابية (6)