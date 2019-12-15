سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تيار المستقبل اللبنانى: رؤية الحريرى بتشكيل حكومة تكنوقراط لن تتغير

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:21 م
تيار المستقبل اللبنانى: رؤية الحريرى بتشكيل حكومة تكنوقراط لن تتغير رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل سعد الحريرى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل سعد الحريرى، أن رؤيته لمواصفات الحكومة الجديدة لن تتبدل أو تتغير، وأنه يشدد على ضرورة تشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) حتى تتمكن من معالجة التحديات الاقتصادية والمعيشية التى يشهدها لبنان حاليا.
ونقلت (مستقبل ويب) - البوابة الرقمية الناطقة بلسان تيار المستقبل الذي يرأسه الحريري عن مصادر مقربة من رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية - أن الحريري في حال إعادة تكليفه بمنصب رئيس الحكومة فإنه سيعمل على تشكيل فريق عمل متكامل من أصحاب الاختصاص والخبرة.
وذكرت أن كتلة المستقبل النيابية (نواب تيار المستقبل) ستؤكد هذا التوجه الذي يتبناه الحريري، في الاستشارات النيابية الملزمة المقرر أن تُجرى غدا في قصر بـ (عبدا) الجمهوري.
يشار إلى أن الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة ستُجرى غدا.. حيث ستتوجه التكتلات النيابية والنواب المستقلون لإعطاء رئيس الجمهورية ميشال عون ترشيحاتهم لمن يترأس الحكومة المقبلة، ليتم تكليف الاسم الذي يحظى بالأغلبية النيابية والميثاقية (التوافق الطائفي) اللازمة بتأليفها.
ويعد سعد الحريري هو الاسم الأكثر ترجيحا للتكليف برئاسة الحكومة الجديدة، على الرغم من أن معظم التكتلات النيابية لم تعلن - حتى الآن - عن موقفها الرسمي إزاء تسمية الحريري من عدمه رئيسا للوزراء.
وبينما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأييده إعادة تولي سعد الحريري لرئاسة الحكومة، وأن كتلته النيابية (التنمية والتحرير) ستسمي الحريري أو من يختاره لهذا المنصب، فإنه من غير المرجح أن يقوم نواب التيار الوطني الحر - الذي دخل في اشتباك سياسي عنيف مؤخرا مع الحريري - بتسميته رئيسا للوزراء، فيما يُنتظر أن تعلن بقية التكتلات النيابية الأخرى موقفها اليوم وصباح غد من الاستشارات النيابية والاسم الذي ستختاره لرئاسة الحكومة الجديدة.


لبنان

سعد الحريرى

حكومة تكنوقراط

تيار المستقبل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اشتباكات حادة بين المتظاهرين وقوى الأمن فى لبنان.. وقوع إصابات بساحة النجمة واعتقال 6.. محاولات لدخول البرلمان من المتظاهرين.. وأنصار حزب الله وحركة أمل يحاولون اقتحام "الشهداء".. والجامعة العربية تؤكد قلقها

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:00 م

الجامعة العربية تتابع بقلق الصدامات فى لبنان

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:49 ص

محتجون يقطعون الطرق فى لبنان.. جعجع يرفض تشكيل حكومة "مختلطة".. رئيس القوات اللبنانية: طرحنا حكومة أخصائيين مستقلين نظيفى اليد ولن نشارك بها.. وتربطنا صداقة بالحريرى.. ونصر الله: نأمل أن تحصل الاستشارات الاثنين

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:00 م

إكسترا نيوز تعرض فيديو لاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في لبنان

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة