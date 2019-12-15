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تنفيذ 7 قرارات إزالة وضبط 45 حالة إشغال طريق غرب الإسكندرية.. صور

الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:06 م
تنفيذ 7 قرارات إزالة وضبط 45 حالة إشغال طريق غرب الإسكندرية.. صور جانب من حملة الإزالة
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلن حى غرب الإسكندرية ضبط 70 حالة إشغال طريق وتنفيذ 7 قرارات إزالة، و أشار بيان صادر اليوم أن اللواء هشام كمال، رئيس حى غرب قاد حملة أمنية مكبرة لإعادة الانضباط وإزالة الإشغالات بشارع الساعة بكرموز.

 

جاء ذلك بناءًا على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وفى إطار الاهتمام بالقضاء على الإشغالات التى تشغل الطريق العام، وإعادة الانضباط للشارع السكندرى بنطاق الحى اليوم الأحد، حيث قام اللواء هشام كمال رئيس حى غرب ويرافقه اللواء الدكتور حسن إمام، مدير إدارة شرطة المرافق، وضباط المرافق والكول الأمنى ومدير إدارة المتابعة الميدانية ومدير اشغال الطريق بقيادة حملة لإزالة الإشغالات التى تشغل حرم الطريق العام بشارع الرحمة، وشارع مسجد الطرونى، وشارع عامود السورى، وشارع باب الملوك، وشارع الناصرية.

 

حيث تم تنفيذ (7) قرارات إزالة، و ضبط (25) حالات إشغال و (45) حالة هالك. وتم ايداع المضبوطات بمخازن شرطة المرافق، لإعادة الانضباط للشارع السكندرى، لتيسر الحركة المرورية وحركة المارة، بوجود مفتشى إدارة المتابعة الميدانية واشغال الطريق.

جانب من الحملة الأمنية لإعادة الانضباط (1)
جانب من الحملة الأمنية لإعادة الانضباط 

 

جانب من الحملة الأمنية لإعادة الانضباط (2)
جانب من الحملة الأمنية لإعادة الانضباط 

 

جانب من الحملة الأمنية لإعادة الانضباط (3)
جانب من الحملة الأمنية لإعادة الانضباط

الاسكندرية

حى غرب الاسكندرية

اشغالات الطريق فى الاسكندرية

حملات الازالة فى الاسكندرية

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