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تميم يواصل استفزازه للدول العربية.. افتتاح قاعدة عسكرية تركية جديدة بالدوحة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:24 م
تميم يواصل استفزازه للدول العربية.. افتتاح قاعدة عسكرية تركية جديدة بالدوحة وزير الدفاع القطرى خالد بن محمد العطية، ونظيره التركى خلوصي آكار
وكالات

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يواصل أمير قطر تعاونه المشبوهة مع الرئيس التركى ضد مصالح إشقاءه من الدول العربية ، وتم اليوم إعلان افتتاح قاعدة عسكرية تركية جديدة بمقر قيادة عمليات عسكرية مشتركة مع تركيا، في قاعدة خالد بن الوليد العسكرية فى الدوحة.
 
وكما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" ، فوزير الدفاع القطرى، خالد بن محمد العطية، ونظيره التركى خلوصي آكار، افتتحا المقر الجديد لقيادة العمليات العسكرية المشتركة.
 
وأوضحت الوكالة ، أن افتتاح هذا المقر، جاء ضمن مجموعة كبرى من المفاوضات التعاون العسكرى بين البلدين، والتى بدأت منذ أواخر نوفمبر.
 
 

 


وزير الدفاع القطرى

خالد بن محمد العطية

خلوصي آكار

قاعدة عسكرية تركية

الدوحة

قاعدة خالد بن الوليد العسكرية

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