تميم يواصل استفزازه للدول العربية.. افتتاح قاعدة عسكرية تركية جديدة بالدوحة

يواصل أمير قطر تعاونه المشبوهة مع الرئيس التركى ضد مصالح إشقاءه من الدول العربية ، وتم اليوم إعلان افتتاح قاعدة عسكرية تركية جديدة بمقر قيادة عمليات عسكرية مشتركة مع تركيا، في قاعدة خالد بن الوليد العسكرية فى الدوحة.
وكما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" ، فوزير الدفاع القطرى، خالد بن محمد العطية، ونظيره التركى خلوصي آكار، افتتحا المقر الجديد لقيادة العمليات العسكرية المشتركة.
وأوضحت الوكالة ، أن افتتاح هذا المقر، جاء ضمن مجموعة كبرى من المفاوضات التعاون العسكرى بين البلدين، والتى بدأت منذ أواخر نوفمبر.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يستعرض مع وزير الدفاع الوطني في جمهورية تركيا الشقيقة، على هامش افتتاح مقرالقيادة المشتركة القطرية التركية في معسكر خالد بن الوليد، العلاقات العسكرية القائمة بين البلدين.#قنا pic.twitter.com/yCYQRQHweD— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 14, 2019
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