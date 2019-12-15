تميم يواصل استفزازه للدول العربية.. افتتاح قاعدة عسكرية تركية جديدة بالدوحة

وكالات

وكما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" ، فوزير الدفاع القطرى، خالد بن محمد العطية، ونظيره التركى خلوصي آكار، افتتحا المقر الجديد لقيادة العمليات العسكرية المشتركة.

وأوضحت الوكالة ، أن افتتاح هذا المقر، جاء ضمن مجموعة كبرى من المفاوضات التعاون العسكرى بين البلدين، والتى بدأت منذ أواخر نوفمبر.