تعرف على حق الضبطية القضائية وأهميته للعاملين بقطاع الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك أهمية "الضبطية القضائية" للعاملين بالقطاع، و يعتبر حق الضبطية القضائية الذى تمنحه وزارة العدل لعدد من العاملين بقطاع الكهرباء الذين يتم اختيارهم من قبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمعاونة إدارة شرطة الكهرباء فى ملاحقة المخالفين لقانون الكهرباء، و فيما يلى أهم المعلومات التى تخص حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء :

حق الضبطية القضائية هي مجموعة من الاجراءات التي ينفذها المسئول عن الضبط القضائي من اجل اثبات وقوع مخالفة معينة بعد جمع التحريات الخاصة بها.

يحق لوزير العدل منح العاملين بقطاع الكهرباء الذين يحددهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام قانون الكهرباء.

منح الضبطية القضائية للعاملين بقطاع الكهرباء هو مساعدة فئة الاختصاص العام ( شرطة الكهرباء) في كشف المخالفات النوعية التي تحتاج الي تأهيل وخبرة في اكتشافها كجرائم سرقة الكهرباء وبالتالي تقليص عدد هذة المخالفات.