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انخفاض أسعار الخيار البلدى والصوب بسوق الجملة بأكتوبر لـ3 جنيهات للكيلو

الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:00 ص
انخفاض أسعار الخيار البلدى والصوب بسوق الجملة بأكتوبر لـ3 جنيهات للكيلو صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخيار انخفاضا مع بداية الأسبوع الجارى داخل سوق الجملة ب6 أكتوبر حيث انخفضت أسعار الخيار البلدى والصوب لما يقرب من 2 جنيها للكيلو.

وأكد محسن الفيومى عضو مجلس امناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر أن اسعار الخضروات والفاكهة تشهدا انخفاضا مع بداية الشهر الجارى فى معظم الأصناف وذلك بعد انتهاء فاصل العروات.

وأوضح الفيومى فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن أسعار الخيار شهدت انخفاضا مع بداية الاسبوع لما يقرب من جنيهين للكيلو ، مشيرا إلى أن اسعار الخيار البلدى انخفضت لتتراوح بين 3- 4.5 جنيها للكيلو ، فير كان يتراوح السعر بين 4-6 جنيهات الاسبوع الماضى.

وأضاف الفيومى أن سعر الخيار الصوب يتراوح بين 4-6 جنيهات للكيلو فى كان يتراوح السعر بين 5- 8 جنيهات للكيلو.

 


اسعار الخضروات

اسعار الخضار

اخبار اقتصاد

سوق الجملة بأكتوبر

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