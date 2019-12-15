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انخفاض أسعار البطاطس 3 جنيهات للكيلو

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:00 ص
انخفاض أسعار البطاطس 3 جنيهات للكيلو بطاطس - صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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تشهد أسعار البطاطس انخفاضًا فى الأسعار مع بداية الأسبوع الجارى، وذلك وفق الأسعار المعلنة رسميًا بسوق العبور للجملة، حيث انخفضت أسعارها منذ بدية الشهر 3 جنيهات للكيلو، حيث كان يتراوح السعر بين 5 – 9 جنيهات للكيلو فى حيث شهدت أسعارها انخفاضًا مع بداية الأسبوع بين 3 جنيها حتى 6 جنيهات للكيلو.

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ظهور المحاصيل الجديدة أدى إلى انخفاض أسعار البطاطس فى الأسواق مع بداية شهر ديسمبر، مشيرًا إلى أن متوسط انخفاض الأسعار يتراوح بين 2- 3 جنيهًا للكيلو وفق أسعار الجملة.

وتوقع نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تشهد البطاطس موجة انخفاض جديدة، وذلك بعد ظهور محصول وجه بحرى، وبالأخص محصول المنصورة والبحيرة.


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