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النيابة تستمع لأقوال أسرة فتاة اتهمت شاب بالاعتداء عليها جنسيًا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:17 ص
النيابة تستمع لأقوال أسرة فتاة اتهمت شاب بالاعتداء عليها جنسيًا اعتداء جنسى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استمعت النيابة العامة فى جنوب الجيزة لأقوال أسرة فتاة اتهمت شاب بالاعتداء الجنسى على ابنتهما، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت واقعة غريبة شهدتها منطقة بولاق الدكرور بجنوب الجيزة، حيث أنجبت فتاة طفلًا دون أن تكن تعلم أنها حامل فى شهرها الثامن، بعدما أقامت علاقة غير شرعية مع شاب ترتبط به عاطفيًا.

بدأت الواقعة حينما شعرت الفتاة بألم شديد، وإصابتها بنزيف مما دفع والدتها لمحاولة مساعدتها، وأثناء ذلك فوجئت الأم بطفل يخرج من رحم ابنتها، لتصاب بحالة من الصدمة.

تم نقل الفتاة إلى المستشفى وبعد إجراء الإسعافات اللأزمة لها، كشفت الفتاة عن أنها دخلت فى علاقة غير شرعية مع شاب ارتبطت به عاطفيًا قبل أشهر، ومارسا العلاقة الجنسية فيما بينهما مرتين.

وتبين من خلال أقوال الفتاة، أنها لم تكن تعلم أنها حامل خاصة وأنها لم تظهر عليها أى علامات للحمل، خلال فترة الـ8 أشهر، وحتى انجابها الطفل.

أسرة الفتاة حررت محضر اتهمت فيه شابًا بالاعتداء الجنسى على ابنتهم البالغة من العمر 18 عامًا، واقامته علاقة غير شرعية معها، قبل شهور من إنجاب الفتاة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

 


علاقة جنسي

اعتداء جنسى

حمل سفاح

علاقة غير شرعية

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