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"المعلمين": النادى الأوليمبى ملك للنقابة ولا يحق لوزارة التعليم التصرف فيه

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:38 ص
"المعلمين": النادى الأوليمبى ملك للنقابة ولا يحق لوزارة التعليم التصرف فيه خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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أعلنت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية، في اجتماعها برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن وزارة التربية والتعليم ليس لها الحق في الاتفاق مع النادي الأهلي لمنحه حق الاستفادة من حمام السباحة الأولمبي بالجزيرة لصالح أعضائه، وذلك لأنه ملك نقابة المعلمين وليس وزارة التعليم، وأن ما جاء من تصريحات على لسان رئيس النادي الأهلى منذ أيام في مؤتمر عام، موجها الشكر لوزير التعليم على منحه حق انتفاع الأهلى لحمام السباحة الأوليمبى بالجزيرة ، يعد انتهاكا لأحد أملاك نقابة المعلمين، دون موافقة منها.

وشددت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية في اجتماعها على أن النقابة تحتفظ بكل حقوقها القانونية وسوف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على ممتلكات النقابة التي هي في الأساس ملكا للمعلمين.

وأوضح نقيب المعلمين أن وزير التربية والتعليم يعطى ما لا يملك ويعد بما ليس من حقه، وأن حمام السباحة الأولمبى يستفيد منه الطلاب والمعلمين ، وتجرى عليه المسابقات المدرسية.

وأكد الزناتى أن حمام السباحة الأولمبي بالجزيرة ، جزء لا ينفصل من نادي المعلمين المجاور له في نفس المنطقة والمملوك للنقابة، قائلا: لن نتخلى عن أي جزء من ممتلكات المعلمين، وأن الحفاظ على حقوقهم مسئولية نتحملها وندافع عنها بكل الطرق الشرعية ولن نفرط فيها.


نقابة المعلمين

النادى الاوليمبى

النادى الاهلى

وزارة التعليم

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