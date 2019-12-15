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الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:21 م
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العربية: اغتيال الناشط العراقى حقى إسماعيل على يد مسلحين فى بغداد

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:30 م
العربية: اغتيال الناشط العراقى حقى إسماعيل على يد مسلحين فى بغداد احتجاجات العراق- ارشيفيه
هند المغربي

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أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها أن مسلحون مجهولون قامو بإغتيال الناشط العراقى حقي إسماعيل العزاوى فى بغداد.

يذكر أن مجلس الأمن الدولى، طالب السلطات العراقية بإجراء تحقيقات بشأن أعمال العنف والقمع التى يتعرض لها المتظاهرون فى البلاد، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء.

وأعرب المجلس عن "قلقه حيال تورط جماعات مسلحة فى عمليات قتل واستهداف المتظاهرين" فى العراق، مطالبا السلطات بالتحقيق.

يشهد العراق احتجاجات منذ حوالي شهرين للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل وتعديل الدستور، وإقرار قانون جديد للانتخابات ينهى هيمنة الكتل السياسية الكبيرة على البرلمان.

 


بغداد

العراق

مسلحين

ناشط عراقي

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