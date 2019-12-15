العربية: اغتيال الناشط العراقى حقى إسماعيل على يد مسلحين فى بغداد

هند المغربي

أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها أن مسلحون مجهولون قامو بإغتيال الناشط العراقى حقي إسماعيل العزاوى فى بغداد.

يذكر أن مجلس الأمن الدولى، طالب السلطات العراقية بإجراء تحقيقات بشأن أعمال العنف والقمع التى يتعرض لها المتظاهرون فى البلاد، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء.

وأعرب المجلس عن "قلقه حيال تورط جماعات مسلحة فى عمليات قتل واستهداف المتظاهرين" فى العراق، مطالبا السلطات بالتحقيق.

يشهد العراق احتجاجات منذ حوالي شهرين للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل وتعديل الدستور، وإقرار قانون جديد للانتخابات ينهى هيمنة الكتل السياسية الكبيرة على البرلمان.