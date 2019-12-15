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"العامة للإستعلامات": الإعلام الخارجى منتدى شرم الشيخ "منصة صممها شباب واعد"

الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:25 م
"العامة للإستعلامات": الإعلام الخارجى منتدى شرم الشيخ "منصة صممها شباب واعد" الهيئة العامة للاستعلامات-ارشيفية
كتب محمد السيد

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أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، النشرة الثانية لليوم الثاني على التوالي عن تغطية الإعلام الدولى في مجمله لفعاليات منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ ويستمر حتى 17 ديسمبر الجاري.

 

ورصدت الهيئة العامة للاستعلامات مجموعة من النقاط التي ركز عليها تناول الإعلام الدولي، وذلك على النحو التالي:

أفرد الإعلام العربي مساحات واسعة لفعاليات المنتدى من خلال التركيز على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة مواجهة الدول التي تقدم الدعم بكل أشكاله للجماعات الإرهابية.

ـ يكون الإرهاب بغض النظر على نشأته ظاهرة تؤثر على الثقافة والفكر السائد في الدولة.

 

ـ يمزج الإرهاب بين الطرق التقليدية والتقنيات الحديثة.

 

- بحث تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة، وسبل مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، وتفعيل الفرص الإيجابية المتاحة وفقًا للمصالح المشتركة.

 ـحرص الإعلام الأوروبي والأمريكي على تأكيد ما ورد في كلمة الرئيس "السيسي" بشأن معاناة أوروبا من عودة العناصر الإرهابية التي كانت مع تنظيم داعش في العراق وسوريا، وكذلك تأكيده ارتباط الأمن القومي المصري بمنطقة الساحل والصحراء التي تجاور الأراضي الليبية، حيث تقع في هذه الدول الخمس أحداث إرهابية، وتفتقد إلى القدرات الأمنية والاقتصادية الكافية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى أن الإرهاب أصبح غطاء لكثير من الأهداف التي تسعى بعض الدول إليها.

 

ـ أ كد الإعلام الإفريقي أن منتدى الشباب العالمي يعد منصة صممها شباب واعد، كما أنه يرسل رسالة سلام وازدهار ووئام وتقدم إلى العالم بأسره.

 

النشرة الثانية لليوم الثانى على التوالى عن تغطية الإعلام الدولى في مجمله لفعاليات منتدى شباب العالم (1)
النشرة الثانية لليوم الثانى على التوالى عن تغطية الإعلام الدولى في مجمله لفعاليات منتدى شباب العالم (1)

 

النشرة الثانية لليوم الثانى على التوالى عن تغطية الإعلام الدولى في مجمله لفعاليات منتدى شباب العالم (2)
النشرة الثانية لليوم الثانى على التوالى عن تغطية الإعلام الدولى في مجمله لفعاليات منتدى شباب العالم (2)

 

النشرة الثانية لليوم الثانى على التوالى عن تغطية الإعلام الدولى في مجمله لفعاليات منتدى شباب العالم (3)
النشرة الثانية لليوم الثانى على التوالى عن تغطية الإعلام الدولى في مجمله لفعاليات منتدى شباب العالم (3)

 


الرئيس السيسى

هيئة الاستعلامات

منتدى شباب العالم

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