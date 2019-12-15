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الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:21 م
خالد صلاح
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الصين تعلق رسوما إضافية كانت مقررة اليوم على منتجات أمريكية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:18 م
الصين تعلق رسوما إضافية كانت مقررة اليوم على منتجات أمريكية ترامب وشى
أ ش أ

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أعلنت الصين تعليق الرسوم الإضافية التى كان مقررا تطبيقها على بعض المنتجات الأمريكية الساعة 12:01 ظهر اليوم 15 ديسمبر (بتوقيت بكين).

وذكرت لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة (مجلس الوزراء) –في بيان اليوم /الأحد/- أن التعليق يشمل الرسوم الجمركية بنسبتي 10% و 5% على منتجات مستوردة من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه سيتم كذلك مواصلة تعليق الرسوم الإضافية على المركبات وقطع غيار السيارات المصنعة في الولايات المتحدة.

وأضافت اللجنة أن هذه القرارات تم اتخاذها تنفيذا لنتائج المحادثات التجارية الأخيرة بين الجانبين، وتماشيا مع القوانين واللوائح الصينية بشأن الجمارك والتجارة الخارجية والرسوم وكذلك المباديء الأساسية للقوانين الدولية.

وأشارت اللجنة إلى أن الجانب الصيني يأمل في أن يعمل الجانبان معا على أساس المساواة والاحترام المتبادل للتعاطي على نحو ملائم مع الشواغل الأساسية لبعضهما ودفع التنمية المستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية-الأمريكية


أمريكا

الصين

أمريكا والصين

اتفاق تجارى

الحرب التجارية

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