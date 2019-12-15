الراي: الأمن الكويتى يرحّل طبيباً مصرياً اعترف بمساعدة الجماعة الإرهابية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أوقفت السلطات الأمنية في مطار الكويت مساء أمس السبت، (إسلام .ع) أحد كوادر تنظيم الإخوان المسلمين، ورحلته إلى مصر بعد عملية رصد ومراقبة ومتابعة، حيث كان قادماً من تركيا، وذلك لعلاقته بخلية الإخوان التي ضبطتها الكويت في منتصف يوليو الماضي.

وبحسب صحيفة الراي فإن (إسلام ع) طبيب أسنان يعمل في الكويت بعدما كان يعمل سابقاً في مستشفى سوهاج، وهو على علاقة بأعضاء الخلية الذين ضبطتهم الكويت وحققت معهم ثم رحلتهم إلى مصر بموجب اتفاق أمني بين البلدين.

وغادر الكويت مع آخرين إلى تركيا ودول أخرى لدى انكشاف أمر الخلية، ومكث هناك نحو 4 أشهر حتى أبلغه رفاق التنظيم بأن ملفه لم يعد تحت الرقابة، كما كان من قبل، وأنه بإمكانه العودة وترتيب بعض الأمور المتعلقة به ثم السفر لاحقاً إلى أى جهة أخرى إن شعر بأنه مستهدف.. لكن عين الأمن الكويتي كانت يقظة وأوقف لحظة دخوله المطار بناء على المعطيات التي تملكها وزارة الداخلية عن علاقاته ودوره.

وفي التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية الكويتية اعترف إسلام بعلاقته بأعضاء خلية «الإخوان» الذين ضبطتهم الكويت، وأنه شارك في تأمين الدعم المالي لعناصر التنظيم في مصر سواء عبر التحويلات أو عبر تزويد مسافرين المال. ورجحت مصادر على صلة بالتحقيقات أن يكون الرجل على صلة قرابة من الدرجة الأولى بأحد المتهمين في أعمال عنف بينها حرق كنائس في مصر.

وقالت الصحيفة الكويتية أنه تم ترحيل إسلام إلى القاهرة أمس، بموجب الاتفاق الأمني المبرم مع مصر.

وكانت السلطات الأمنية الكويتية في إطار ملاحقاتها المستمرة ومتابعاتها، اعتقلت مطلع اكتوبر الماضي ثلاثة عناصر من تنظيم الإخوان على علاقة بالخلية قبل محاولتهم السفر إلى تركيا وهم، خالد محمود المهدي وإسلام عيد الشويخ ومحمد عبد المنعم.

يذكر أن اعضاء الخلية الذين تم ترحيلهم في يوليو الماضي هم: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبو بكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.