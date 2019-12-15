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الرئيس الجزائرى المنتخب يؤدى اليمين الدستورية قبل نهاية الأسبوع الجارى

الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:58 م
الرئيس الجزائرى المنتخب يؤدى اليمين الدستورية قبل نهاية الأسبوع الجارى عبد المجيد تبون
أ ش أ

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أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي، اليوم الأحد، أن الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون ،سيؤدى اليمين الدستورية لتولى مهام منصبه قبل نهاية الأسبوع الجارى.
 
وقال التلفزيون إن المادة 89 من الدستور تنص على أنه " ‬يؤدّى رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالى لانتخابه، ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين‮.".
 
وكانت الانتخابات الرئاسية الجزائرية ، قد أجريت يوم الخميس الماضي، وفاز بها تبون بنسبة 58.15%.
 
ومن المقرر أن يعلن المجلس الدستورى (أعلى هيئة دستورية في البلاد) النتائج النهائية بعد أن يفحص الطعون خلال الفترة من غد الاثنين حتى يوم 25 ديسمبر الجارى، ولكن لأنه لم يتم تقديم أي طعون تخص الانتخابات، فمن المتوقع أن يصدر إعلان المجلس الدستوري في أقرب وقت. 

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عبد المجيد تبون

رئيس الجزائر

اليمين الدستورية

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