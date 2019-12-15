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"الداخلية اللبنانية" تدعو المتظاهرين للتصدى لعناصر تحاول استغلال الاحتجاجات

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:39 م
"الداخلية اللبنانية" تدعو المتظاهرين للتصدى لعناصر تحاول استغلال الاحتجاجات ريا الحسن- ارشيفيه
هند المغربي

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أصدرت ريا الحسن وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، اليوم الأحد، بيانا على خلفية الاشتباكات والمواجهات التي وقعت وسط بيروت ليلة أمس، وفق ما تم نشره بموقع "سبوتنيك".

ولفتت وزيرة الداخلية : "تابعت طيلة ليل أمس، بقلق وحزن وذهول ما جرى من مواجهات في محيط مجلس النواب وفي شوارع بيروت أدى إلى احتكاك بين القوى الأمنية والمواطنين وسقوط جرحى من الجانبين، وبسبب دخول عناصر مندسة وتوزع المهمات المنوطة بالقوى الامنية، ومنعاً لضياع المسؤوليات، وحفاظا على حقوق المتظاهرين، طلبت من قيادة قوى الأمن الداخلي إجراء تحقيق سريع وشفاف لتحديد المسؤولين عما جرى".

وأضاف بيان الحسن: "أدعو المتظاهرين إلى التنبه من وجود جهات تحاول استغلال احتجاجاتهم المحقة أو التصدي لها بهدف الوصول إلى صدام بينهم وبين القوى الأمنية التي تعمل على حمايتهم وحماية حقهم في التظاهر، من أجل أهداف سياسية".

وشهد وسط بيروت بعد ظهر أمس السبت مواجهات بين شبان مولين للسلطات وبين معارضين، ورشق بعضهم قوات الأمن بالحجارة والمفرقعات المشتعلة، قبل أن ترد بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.


لبنان

بيروت

إحتجاجات لبنان

ريا الحسن

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