الحبس سنة لسائق بتهمة مقاومة السلطات بمصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، بمعاقبة المتهم "حسنين.أ" بالحبس سنة، لاتهامه بـ مقاومة السلطات وحيازة سلاح نارى فى مصر القديمة ، صدر الحكم، بعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر ، وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "حسنين.أ"، سائق، تهمة استعمال التهديد مع أحد رجال الضبط القضائي، وهو نقيب شرطة بقسم مصر القديمة، بأن أشهر فى وجهه سلاح نارى، ليمنعه بغير حق عن أداء وظيفته وهو إلقاء القبض عليه، نظراً لأن المتهم مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم "1985” لسنة 2017.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة حيازة أسلحة نارية بدون تصريح.