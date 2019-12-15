استمرار حركة الملاحة بموانئ الإسكندرية وبروسعيد رغم سقوط الأمطار

الإسكندرية - أسماء على بدر - بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، استمرار الحركة الطبيعية للعمل بمينائى الإسكندرية والدخيلة، بالتزامن مع ما تشهده المحافظة من سقوط أمطار غزيرة على أنحائها.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، خلال تصريح له، أنه لا يوجد تأثير على حركة السفن والشاحنات والبضائع بالميناء جراء سقوط الأمطار.

وكان قد شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة وتقلبات جوية فى أنحاء المحافظة كما توقعت جهات الأرصاد.

فيما أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" موانئ بورسعيد تواصل إستقبال السفن رغم عدم استقرار الطقس، وأن عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة تسير بشكل طبيعى، وبلغ إجمالى حركة السفن اليوم الأحد 18 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين و مغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامه وهى السفينة VEYSEL VARDAL ، والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 84 مترا والغاطس 5 مترا وذلك لشحن 3000 طن صودا كاويه، ومغادرة سفينتين حاويات ومتواجد على الارصفه 3سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من والى الميناء.