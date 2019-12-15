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استمرار توافد المشاركين بمنتدى الشباب وارتفاع حجوزات الطيران لـ8 آلاف تذكرة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:59 ص
استمرار توافد المشاركين بمنتدى الشباب وارتفاع حجوزات الطيران لـ8 آلاف تذكرة الوفود المشاركه بمنتدى شباب العالم
كتبت رحاب نبيل

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تشهد صالات مطارى القاهرة وشرم الشيخ الدولى، إقبالا كثيفا من الوفود المشاركة فى منتدي شباب العالم 2019 الذى انطلقت فعالياته مساء أمس السبت،  بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود شبابية من جميع دول العالم ، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وأعلنت مصادر مطلعة بمصر للطيران، عن ارتفاع نسبة حجوزات الطيران لضيوف مصر، حيث قامت الخطوط الجوية ممثلة فى قطاع الكرنك للسياحة، بتنفيذ وحجز وإصدار عدد 8 آلاف تذكرة طيران حتى الآن للمشاركين بمنتدى شباب العالم، ويعمل الجناح الدعائى والتسويقى المخصص لمصر للطيران فى قاعة المنتدى باستقبال الراغبين فى مراجعة حجوزاتهم وتعديلها، ومنحهم الهدايا التذكارية المقدمة من مصر للطيران.
 
وقامت وزارة الطيران المدنى بتخصيص مجموعات عمل إضافية بمطارى القاهرة وشرم الشيخ من مختلف التخصصات بشركة ميناء القاهرة الجوى، والشركة المصرية للمطارات ومصر للطيران، تضم العمليات الجوية والركب الطائر والمحطة والمبيعات والحجز المركزى والعلاقات العامة والخدمات الأرضية والصيانة والأمن، لتقديم كافة التسهيلات لضيوف المنتدى.
 
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توافد الضيوف المشاركين بمنتدى الشباب
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الشباب المشاركين بمنتدى شرم
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شباب المنتدى
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توافد الضيوف المشاركين فى منتدى الشباب على مطارى القاهرة وشرم
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تسجيل وصول الضيوف
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الشباب المشاركين بمنتدى شرم
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احد الضيوف المشاركين بمنتدى شرم

 


منتدي شباب العالم

مطار القاهرة

مطار شرم الشيخ

مصر للطيران

منتدى الشباب بشرم الشيخ

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