إجلاء 54 ألف شخص من مدينة إيطالية لتفكيك قنبلة من الحرب العالمية الثانية

أجلت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، نحو 54 ألف شخص عن مدينة برينديزى جنوب البلاد، لحين تفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية عثر عليها الشهر الماضى فى موقع إنشاءات.
وذكرت وكالة انباء "آنسا" الإيطالية أن عملية إخلاء "المنطقة الحمراء" التي حددتها السلطات في المدينة بدأت فجر اليوم، لإتاحة عملية تفكيك القنبلة التي عثر عليها في 2 نوفمبر الماضي في موقع أعمال توسعة إحدى دور العرض السينمائي.
ووفقا للتقديرات فقد غادر نحو 54 ألف شخص منازلهم، ويشارك في العملة أكثر من 1000 من أفراد الشرطة ونحو 250 من متطوعي الحماية المدنية، كما تم إغلاق مداخل المدينة.
وتزن القنبلة البريطانية الصنع 500 رطل وطولها متر واحد وتحتوي على 40 كيلوجراما من مادة "تي إن تي" المتفجرة، ومن المرجح أن تكون قد أسقطت في عام 1941.
إجلاء 54 ألف شخص من مدينة إيطالية لتفكيك قنبلة من الحرب العالمية الثانيةالأحد، 15 ديسمبر 2019 03:05 م
الشرطة الإيطالية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجلت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، نحو 54 ألف شخص عن مدينة برينديزى جنوب البلاد، لحين تفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية عثر عليها الشهر الماضى فى موقع إنشاءات.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
شاهد.. مظاهرات فى إيطاليا ضد سياسات الكراهية لليمين المتطرفالأحد، 15 ديسمبر 2019 01:32 م
إقصاء الإنتر من دوري الأبطال وإقالة أنشيلوتي في واجهة صحف إيطالياالأربعاء، 11 ديسمبر 2019 03:16 م
إنجلترا تستعد لـ"يورو 2020" بمواجهة إيطالياالإثنين، 09 ديسمبر 2019 02:01 م
اكتشاف نقوش مخبأة وراء لوحة "متعة إيطاليا" لـ ديريك جارمان .. اعرف الحكايةالسبت، 07 ديسمبر 2019 08:00 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة