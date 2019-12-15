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الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:52 م
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إجلاء 54 ألف شخص من مدينة إيطالية لتفكيك قنبلة من الحرب العالمية الثانية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:05 م
إجلاء 54 ألف شخص من مدينة إيطالية لتفكيك قنبلة من الحرب العالمية الثانية الشرطة الإيطالية
أ ش أ

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أجلت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، نحو 54 ألف شخص عن مدينة برينديزى جنوب البلاد، لحين تفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية عثر عليها الشهر الماضى فى موقع إنشاءات.
وذكرت وكالة انباء "آنسا" الإيطالية أن عملية إخلاء "المنطقة الحمراء" التي حددتها السلطات في المدينة بدأت فجر اليوم، لإتاحة عملية تفكيك القنبلة التي عثر عليها في 2 نوفمبر الماضي في موقع أعمال توسعة إحدى دور العرض السينمائي.
ووفقا للتقديرات فقد غادر نحو 54 ألف شخص منازلهم، ويشارك في العملة أكثر من 1000 من أفراد الشرطة ونحو 250 من متطوعي الحماية المدنية، كما تم إغلاق مداخل المدينة. 
وتزن القنبلة البريطانية الصنع 500 رطل وطولها متر واحد وتحتوي على 40 كيلوجراما من مادة "تي إن تي" المتفجرة، ومن المرجح أن تكون قد أسقطت في عام 1941.


إيطاليا

الشرطة الإيطالية

مدينة برينديزى

الحرب العالمية الثانية

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