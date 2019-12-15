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أ ش أ: السفارة الليبية فى القاهرة تعلق أعمالها اعتبارا من اليوم

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:01 ص
أ ش أ: السفارة الليبية فى القاهرة تعلق أعمالها اعتبارا من اليوم السفارة الليبية فى القاهرة
أ ش أ

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أعلنت السفارة الليبية فى القاهرة، تعليق أعمالها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية اعتباراً من اليوم الأحد.
وذكرت السفارة الليبية ـ فى بيان صحفي بثته (بوابة إفريقيا) الإخبارية ـ " إن سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للسادة المواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 وحتى إشعار آخر".
وقد أعلنت البعثة الدبلوماسية الليبية العاملة فى مصر وكافة الملحقيات الدبلوماسية التابعة لها، انشقاقها عن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وانحيازها التام للشعب الليبي وجيشه الوطني وبرلمانه المنتخب.
وأكدت البعثة في بيان لها أمس أن طاقمها، بدءا من السفير والقائم بالأعمال والقنصل والملحقيات العاملة بالسفارة، لا يعترفون بحكومة الوفاق بعد توقيعها اتفاقيات غير معترف بها مع الجانب التركي، داعية البعثات الدبلوماسية الليبية في العالم للانشقاق عن حكومة السراج وفك ارتباطها بها؛ بسبب دعمها للإرهاب وتفريطها في حقوق الشعب الليبي.
وأعلنت البعثة انحيازها التام للجيش والبرلمان الليبي، مؤكدة ضرورة الوقوف صفا واحدا مع القوات المسلحة التي تخوض المعارك لتخليص ليبيا من العصابات الإجرامية والإرهابية.
يذكر أن الجيش الليبي كان أعلن، في وقت سابق، ساعة الصفر لتحرير العاصمة طرابلس، وتطهيرها من بقايا ميليشيات الإرهاب والتطرف.
ويأتي قرار البعثة بعد أيام من الإعلان عن توقيع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج مذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع تركيا، وهو ما اعترض عليه الليبيون معتبرين أن ذلك يمثل اعتداء على حقوقهم وانتهاكا لسيادة بلدهم، وتفريطا بثرواتها لصالح الأتراك.
وتقدم البرلمان الليبي بمذكرات للجامعة العربية والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية؛ لإلغاء وإبطال الاتفاقية وسحب الاعتراف الأممي بحكومة السراج.


ليبيا

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السفارة الليبية فى القاهرة

السراج

الأزمة الليبية

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