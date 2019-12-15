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خالد صلاح
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أمريكا تعتزم الإعلان خلال أيام عن سحب 4 آلاف جندى من أفغانستان

الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:32 ص
أمريكا تعتزم الإعلان خلال أيام عن سحب 4 آلاف جندى من أفغانستان القوات الأمريكية
أ ش أ

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كشفت مسئولون أمريكيون أن واشنطن تعتزم الإعلان خلال أيام عن بدء سحب حوالى 4000 جندى أمريكى من أفغانستان والإبقاء على ما بين 8000 و 9000 جندى فى تلك الدولة.
وأشار مسئولون حاليون وسابقون بالإدارة الأمريكية إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد أيام قليلة من انضمام الممثل الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد إلى المحادثات الدبلوماسية مع طالبان، وهي المحادثات التي انهارت في سبتمبر الماضي.
وكان السفير خليل زاد قال - يوم /الخميس/ الماضي - إن الولايات المتحدة أوقفت المحادثات مؤقتا بعد هجوم /الأربعاء/ الماضي بالقرب من قاعدة باجرام الجوية والذي أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين الأفغان وجرح 70 آخرين.
وما يزال للولايات المتحدة ما بين 12 ألف جندي إلى 13 ألفا في أفغانستان في الوقت الراهن.
وأوضح المسئولون أن هذا الانسحاب بأنه سيكون مرحليا وسيتم على مدى بضعة أشهر ، وسينفذ من خلال إعادة نشر بعض القوات وعدم استبدال البعض الآخر.
يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال - الأسبوع الماضي - إن سحب القوات سيحدث حتى لو لم تتمكن واشنطن من التوصل لاتفاق مع طالبان.


أفغانستان

أمريكا

القوات الأمريكية بأفغانستان

طالبان

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