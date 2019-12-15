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أب يصاب بالرعب لمشاهدة ابنته داخل الغسالة.. صور

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:27 م
أب يصاب بالرعب لمشاهدة ابنته داخل الغسالة.. صور أب يصاب بالرعب لمشاهدة ابنته داخل غسالة الملابس
كتب محمد رضا

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شعر رجل بالرعب لرؤية وجه طفلته وهو يدور داخل الأسطوانة المعدنية للغسالة الأوتوماتيكية فى المنزل، وشعر الأب بالصدمة بينما يعتقد أن ابنته تتعذب داخل الغسالة، حتى أدرك أن زوجته قد غسلت قميصه المفضل المطبوع عليه وجه طفلته.

ونشر الأب الروسى صورة وجه ابنته داخل الغسالة، عبر حسابه الذى يحمل اسم " ARussianAndHisBike" على موقع Imgur الأمريكى لتبادل الصور، وعلق عليها بتحذير: "إذا كنت تغسلين قميصك المفضل مع صورة لطفلك عليه، فقط ضع ملاحظة تحذيرية على الغسالة أو شيء ما"، وفى المقابل شارك المدونون على الموقع بسلسلة ساخرة من التعليقات، حيث قال أحدهم، "كيف من المفترض أن أغسل الطفل..كارين؟"، فيما مازحه آخر، "كان الجهاز على الإعداد الصحيح لعدم إيذاء الطفل".

أب يصاب بالرعب لمشاهدة ابنته داخل غسالة الملابس
أب يصاب بالرعب لمشاهدة ابنته داخل غسالة الملابس

 

وفيما تصفح هذه الصورة أكثر من 100.000 مستخدم خلال 7 أيام فقط من نشرها، تعاطف شخص مع الرجل، وقال له: "ضع ملاحظة على العنوان الذى يظهر بالفعل فى الصورة المصغرة أيضًا.. من فضلك"، كما حذر شخص آخر من خطر دفع الكائنات الحية إلى آلة، وقال: "مات عمال شركة كات للتو فى حادث مجفف منذ حوالى أسبوع ونصف.. إذا كان لديك أطفال أو حيوانات أليفة تحقق قبل التحميل."


طفلة داخل غسالة

اب يجد ابنته بالغسالة

موقع Imgur

غسالة ملابس

طفلة داخل غسالة ملابس

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