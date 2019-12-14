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5 أعراض تخبرك بنقص عناصر الجسم الغذائية.. أبرزها شيب الشعر

السبت، 14 ديسمبر 2019 09:00 ص
5 أعراض تخبرك بنقص عناصر الجسم الغذائية.. أبرزها شيب الشعر شيب الشعر-صورة ارشيفية
فاطمة ياسر

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 الفيتامينات والعناصر الغذائية تعد من العوامل التي تساهم في الحفاظ على صحة الجسم بشكل كبير، ولكن كيف يستطيع الشخص التعرف على حقيقة فقدانه لأي نوع من أنواع الفيتامينات بالجسم، هذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة وذلك وفقا لموقع "thehealthy". 
 
من أبرز العلامات التي توضح أن الشخص يعاني من قشرة في الرأس تعني أن هذا الجسم يعاني من نقص في الأحماض الدهنية أي الأوميجا3، ولذا عليك الإكثار من تناول هذه العنصر الهامة لتقليل فرص الإصابة بقشرة الرأس. 
 
 
يصبح الشعر هاش وضعيف، وهذا يعني أنك تعاني من نقص في فيتامين "ب" وحمض الفوليك، ولذا عليك الإكثار من تناول اللحوم الحمراء، والخبز، والأرز، والسبانخ. 
 
كما أن ظهور الشيب في الشعر للسن الصغير يعد من علامات الإصابة بنقص في عنصر النحاس، فتقول أوليفيا فاجنر ، MS ، RDN ، اخصائية التغذية في كلية هولث شيكاغو، "يلعب النحاس دورًا في إنتاج الميلانين، وهو ما يعطي لونه للشعر". فإذا كان شعرك يتحول للفضي فعليك العلم أنك تعاني من نقص هذا العنصر الهام، وعليك تناول الأسماك والخضراوات. 
 
ظهور تشققات وقروح في الفم من أبرز العلامات التي توضح أنك تعاني من نقص في فيتامين ب12، ولذا عليك الاكثار من تناول اللحوم الحمراء، والدجاج والألبان. 
 
ويرجع ظهور نتوءات علي الجلد من أبرز اعراض نقص فيتامين أ وعنصر الزنك، ولذا عليك الإكثار من تناول الداد والحمص والجزر والبطاطا.
 

شيب الشعر

الشعر الابيض

الفيتامينات

نقص الفيتامين

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