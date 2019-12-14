3 مسجلين يكشفون أسلوب سرقتهم الشقق بالقاهرة والجيزة: "بنغير قلب الكالون"

كتب بهجت أبو ضيف

كشف 3 مسجلين خطر، تم القبض عليهم، لاتهامهم بسرقة بندقية مرخصة، ومبلغ مالى، ومصوغات ذهبية، من شقة ضابط شرطة بالمعاش، عن أسلوب سرقتهم الشقق، حيث أكدوا أنهم يستهدفون الشقة الخالية من المقيمن بها، حيث يصعدون لأى عقار بلا حارس، ويبدأون فى الطرق على باب الشقة، وعندما يتأكدون عدم تواجد أى شخص بها، يستخدمون "شاكوش" فى الطرق على الكالون الخاص بالباب، حتى يتمكنوا من إسقاط قلب الكالون، ويضعون مكانه قلبا اخر خاص بهم، ويستخدمون مفتاح فى فتح الكالون.

أضاف المتهمون أنهم ارتكبوا عددا من الوقائع بالقاهرة، وقرروا نقل نشاطهم إلى الجيزة، لكونهم غير معلومين لضباط مديرية أمن الجيزة، وأرشدوا عن المسروقات، وبعرضها على صاحب الشقة تعرف عليها، ووجه اتهاما لهم بالسرقة.

وتم ضبط المتهمين، عقب تلقى مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض شقة ضابط بالمعاش للسرقة على يد مجهولين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكبى الواقعة، استولوا على بندقية مرخصة، ومصوغات ذهبية، ومبلغ مالى، وتبين وجود اثار بعثرة بمحتويات الشقة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن كلا من " سمير" و"سيد" و"أحمد" مسجلين خطر، وراء ارتكاب السرقة، وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهمين، والقبض عليهم.

بمواجهتهم اعترفوا بسرقة الشقة، وأرشدوا عن المسروقات، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأفادت التحريات أن كاميرات المراقبة رصدت المتهمين الثلاثة، خلال دخولهم للعقار الذى يحتوى على الشقة المسروقة، وأنهم انتهزوا خلوها من المقيمين بها، وتسللوا إليها، واستولوا على المسروقات، إلا أن كاميرات المراقبة كشفتهم، وتم التوصل لهويتهم، بعد فحص المسجلين خطر بالقاهرة والجيزة.