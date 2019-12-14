ولى العهد السعودى يرأس التكوين الجديد لمجلس إدارة شركة القدية للاستثمار

إيمان حنا

اعتمد صندوق الاستثمارات العامة التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار"، ويرأس المجلس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وعضوية كل من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، و ماجد بن عبد الله الحقيل، وأحمد بن عقيل الخطيب، وإبراهيم بن محمد السلطان، وفهد بن عبدالمحسن الرشيد، وفيصل بافرط، والدكتور راكان الحارثي، وفق ما نشرت وكالة الانباء السعودية "واس".

ويتوافق التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار" مع توجهات المشروع المستقبلية.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق مشروع القدية ليكون عاصمة للترفيه والرياضة والفنون ومعلماً يضم أكثر من 300 مرفق مختلف، ووجهة للشباب السعودي، ومدينة نابضة بالحياة تقع على موقع متميز غرب العاصمة السعودية الرياض تبلغ مساحتها 334 كيلومتراً مربعاً، ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.