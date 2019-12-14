وكالة الطاقة الذرية تشيد بجهود الحكومة الإسبانية فى مجال الأمان النووى

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توجه رافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بالتهنئة الى الحكومة الإسبانية بمناسبة نجاح تنظيمها لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ ، لافتا الى أن هذا النجاح يعكس التزام إسبانيا بالحرب العالمية ضد تغير المناخ.

وقال جروسى ، فى بيان امس الجمعة من مقر الوكالة فى فيينا ، إن إسبانيا تدعم جهود وعمل وكالة الطاقة الذرية ، وهو ما لمسه خلال مباحثاته مع فرناندو فالينزويلا وزير الدولة الإسبانى للشئون الخارجية.

وأشار الى أهمية انشاء مركز تدريب إسبانى مؤخرا ، وهو أول مركز تعاون بين الحكومة الإسبانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مجال الأمن النووى وفى التعامل مع الحوادث النووية ومنع تهديدات الإرهاب النووي.

ودعا جروسى الحكومة الإسبانية للمشاركة على مستوى عال فى المؤتمر الدولى للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأمن النووى والذى سيعقد فى فيينا فى الفترة من 10 إلى 14 فبراير 2020.