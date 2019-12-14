هيئة الإذاعة الكندية: إيرين أوتول يخوض الإنتخابات على زعامة حزب المحافظين الكندى

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قال النائب إرين أوتول إنه ينوي خوض الإنتخابات على زعامة حزب المحافظين الكندي، ليحل محل أندرو شير كزعيم للحزب، وفقا لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي"نيوز".

وأوضحت الشبكة الكندية أن أوتول أبلغ العديد من قيادات الحزب البارزين أمس أنه يخطط للإنضمام إلى سباق الترشح للإنتخابات على زعامة الحزب.

واحتل أوتول، الذي تم انتخابه لأول مرة فيدراليا في انتخابات عام 2012، المرتبة الثالثة في سباق زعامة الحزب في عام 2017.

ويعرف عن السياسي الكندي المحنك بأنه أبرز الخبراء في مجال السياسة الخارجية، ووجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء، جستن ترودو، على الصعيد العالمي وينتقد طريقة تعامل الحكومة الليبرالية مع العلاقات الكندية الصينية.

وشغل أوتول، وهو ملاح سابق في سلاح الجو العسكري، منصب وزير شؤون المحاربين القدامى في حكومة ستيفن هاربر المحافظة السابقة.

وقد يصبح أوتول أول من يعلن فيما يمكن أن يكون مجالا كبيرا من المرشحين الذين يتنافسون على قيادة الحزب. ومن بين المتنافسين المحتملين الآخرين الذين يتم التحدث عنهم في الدوائر الحزبية وزير المحافظين السابق بيتر ماكاي، وزعيم المحافظين المؤقتين السابقين، رونا أمبروز، ونائب المحافظين في كيبيك، جيرار ديلتيل.