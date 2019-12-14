مقتل ثلاثة بينهم ضابط شرطة جراء انفجار فى نيبال

كتب محمد عبد المجيد

قتل ثلاثة أشخاص بينهم ضابط شرطة، فيما أصيب ستة آخرون جراء انفجار قنبلة، اليوم السبت، فى قرية بجنوب شرقى نيبال.

و وفقا لموقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكر نائب مدير الشرطة بمنطقة دانوشا أنشو كومار سينج فى تصريح له أن قنبلة زرعت على مدخل منزل اليوم فى ماهيندراناجار، فيما كانت الشرطة تحاول تفريق أشخاص تجمعوا خارج المبنى.

وأوضح سينج، أن شخصين قتلا على الفور جراء انفجار القنبلة، بينما توفى مفتش الشرطة أثناء تلقى العلاج فى مستشفى.

ولم تعلن أى جماعة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات جارية.