محافظ المنوفية يلقتى عدد من المواطنين لبحث الشكاوى

المنوفية -محمد فتحى

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على صرف إعانة مالية لأحد المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة نظراً لظروفه الصحية، جاء ذلك خلال لقائه الأول بالمواطنين والذى عقد بمكتبه بالديوان العام، حيث أكد على عقد لقاء دورى يومى بالمواطنين للتعرف على مشاكلهم والتواصل بشأن إيجاد الحلول لها.

كما أمر بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش والمتابعة وإرسال خطاب لجهاز التفتيش على أعمال البناء لفحص ودراسة شكوى أحد المواطنين يتضرر من تعنت موظفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا فى استخراج رخصة لمنزله.

وكذا إحالة شكوى أحد المعلمين" خبير تربية رياضية" الى إدارة الشئون القانونية للعرض عليه بمذكرة بشأن عودته للعمل بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بقويسنا، وإحالة طلب موظفة إلى وكيل وزارة الزراعة لإبداء الرأى بشأن ندبها إلى الهيئة القومية للتأمينات بالسادات والإفادة مع مراعاة حاجة العمل .

كما وجه المحافظ بإعداد خطاب لرئيس قطاع المناهج بوزارة التربية والتعليم لإبداء الرأى بشأن ترويج كتاب أطلس لخريطة جمهورية مصر العربية بمجال "التاريخ والجغرافيا" فى المراحل التعليمية المختلفة بناءً على طلب أحد المواطنين.

كما أحال المحافظ طلب أحد المواطنين إلى المستشار القانونى للمحافظة لإبداء الرأى بالتماسه فى تعديل الرسم الهندسى الخاص بمنزله والصادر له ترخيص الى الجهة البحرية لترعة الشنشورية حفاظاً على الارض الزراعية.



محافظ المنوفية خلال لقائه الأول بالمواطنين



محافظ المنوفية خلال لقائه الأول بالمواطنين



محافظ المنوفية خلال لقائه الأول بالمواطنين