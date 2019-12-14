قاتلة ابنة زوجها فى بولاق الدكرور تجرى معاينة تصويرية للجريمة

كتب أحمد الجعفرى

أجرت المتهمة بقتل ابنة زوجها فى منطقة بولاق الدكرور معاينة تصويرية لكيفية ارتكابها الجريمة، حيث تبين أن المتهمة اعتدت على الطفلة البالغ من العمر 6 سنوات لتأديبها بسبب اتهامها لها بأنها تفشى أسرار المنزل للجيران.

وتسلمت جهات التحقيق تقرير الصحة الخاص بوفاة الضحية والذي أشار إلى أنها أصيبت بجروح وكدمات فى مناطق متفرقة من جسدها، فضلًا عن وجود آثار ارتطام رأسها بجسم صلب أدى إلى وفاتها.

واعترفت المتهمة باعتدائها بالضرب على الطفلة لتأديبها نتيجة لاعتيادها إخبار الجيران بأسرار المنزل، وأنها لم تكن تقصد قتلها، وحاولت انقاذ حياتها بنقلها إلى المستشفى، ولكنها فارقت الحياة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد وصول طفلة إلى المستشفى مصابة بعدة جروح وكدمات متفرقة بأنحاء جسدها، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الجوهرى، رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن زوجة والد الطفلة وراء الاعتداء عليها بالضرب، لادعائها أنها تخبر جيرانها بأسرار المنزل.