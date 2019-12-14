سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 04:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو.. صاحبة صورة تمساح أكتوبر تكشف كواليس تجوله فى الشارع

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:57 م
فيديو.. صاحبة صورة تمساح أكتوبر تكشف كواليس تجوله فى الشارع التمساح فى شوارع أكتوبر
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت هند حمدى صاحبة صورة التمساح الذى يتجول بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، عن كواليس التقاط الصورة، فقالت لـ" اليوم السابع" أنها أثناء عودتها إلى المنزل مستقلة سيارة، بصحبة أحد أفراد أسرتها، فوجئت بوقوف عدد من الأشخاص بجوار المنزل، وفور الاقتراب لاستكشاف الأمر، شاهدت التمساح.

أضافت "هند" أنها شعرت بالخوف فى بادئ الأمر، والتقطت له عدة صور، ثم صعدت إلى شقتها إلا أنها تجهل مصير التمساح عقب انصرافها من المكان.

وذكرت أن التمساح يبلغ طوله ما يقرب من 70 سم، حيث أن حجمه الحقيقى أكبر من الحجم الذى يظهر به فى الصورة، وحددت مكان وجود التمساح مساء أمس، فى شارع ورقة بن نوفل، بالمجاورة الثانية، الحى السابع، بمدينة 6 أكتوبر.

79365451_2548361792114599_2200617693441163264_n
 
79982332_2548361778781267_8696016264121810944_n

 


تمساح

مدينة 6 اكتوبر

ظهور تمساح باكتوبر

صورة تمساح

تمساح فى اكتوبر

تمساح فى الشارع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة