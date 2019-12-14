فيديو.. صاحبة صورة تمساح أكتوبر تكشف كواليس تجوله فى الشارع

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت هند حمدى صاحبة صورة التمساح الذى يتجول بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، عن كواليس التقاط الصورة، فقالت لـ" اليوم السابع" أنها أثناء عودتها إلى المنزل مستقلة سيارة، بصحبة أحد أفراد أسرتها، فوجئت بوقوف عدد من الأشخاص بجوار المنزل، وفور الاقتراب لاستكشاف الأمر، شاهدت التمساح.

أضافت "هند" أنها شعرت بالخوف فى بادئ الأمر، والتقطت له عدة صور، ثم صعدت إلى شقتها إلا أنها تجهل مصير التمساح عقب انصرافها من المكان.

وذكرت أن التمساح يبلغ طوله ما يقرب من 70 سم، حيث أن حجمه الحقيقى أكبر من الحجم الذى يظهر به فى الصورة، وحددت مكان وجود التمساح مساء أمس، فى شارع ورقة بن نوفل، بالمجاورة الثانية، الحى السابع، بمدينة 6 أكتوبر.