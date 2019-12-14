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عاطلان يعترفان بتفاصيل سرقة محتويات 5 شقق بالجيزة

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:00 ص
عاطلان يعترفان بتفاصيل سرقة محتويات 5 شقق بالجيزة حبس - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أرشد عاطلين تم ضبطهما، لاتهامهما بـ

سرقة 5 شقق فى الجيزة

، عن المسروقات التى باعاها لأحد عملائهما، واعترفا أنهما استوليا على مبالغ مالية من الشقق المسروقة، إلا أنهما قسماها بينهما وأنفقاها.

أضاف المتهمان أنهما نظرا لمرورهما بضائقة مالية، قررا اللجوء لسرقة الشقق، حيث يرصدان الشقة المستهدفة، بعد مراقبة المقيمين بها، والتأكد من خلوها من سكانها، ثم يستخدمون ألة حادة فى كسر كالون الباب، وسرقة محتوياتها.

وقال المتهمان أن الفرد المضبوط بحوزتهما، يستخدمانه فى الدفاع عن أنفسهما خلال ارتكابهما السرقات، خشية ضبطهما ومطاردتهما من جانب أصحاب الشقق، وكشفا عن هوية عاطل تحصلا منه على السلاح.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم القبض على المتهمين، بعد أن كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عاطلين، مقيمي ببولاق الدكرور، بسرقة عدد من الشقق السكنية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وضبطهما، وعثر بحوزة أحدهما  على فرد خرطوش، وطلقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 حوادث سرقة، وأرشدا عن المسروقات، وذكرا انفاقهما النقود التى استوليا عليها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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