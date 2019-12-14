ضبط كمية من الشيكولاتة مجهولة المصدر داخل مصنع بالعبور

القليوبية - فريق المحافظات

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية كمية من السلع الغذائية "شيكولاتة" مجهولة المصدر بمصنع بمدينة العبور، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، بضبط مسئول شركة للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة العبور، لحيازته كمية قدرها 70560 قطعة سلع غذائية "شيكولاتة" منتج نهائى مدون عليها علامة تجارية، خلافاً للحقيقة، و1.971 طن سلع غائية "كاكاو- لبن- زيت طعام- شيكولاتة خام" مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.