ضبط سائق وبحوزته 4 قطع أسلحة بيضاء بميناء سفاجا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق بميناء سفاجا حال قيامه بإنهاء إجراءات سفره وبحوزته 4 قطع أسلحة بيضاء.

ونجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على كافة المنافذ ووحده البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ سفاجا من ضبط سائق وبحوزته عدد 4 قطع سلاح أبيض عبارة عن "خنجر كبير الحجم" - عدد3 مطواة مختلفة الأحجام والأشكال كان يخفيهم بحقيبة ضمن أمتعته بالمخالفة للقانون وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.