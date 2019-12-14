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صور.. مدير برنامج الأغذية العالمي يزور سانت كاتريتن ويشيد بالأمن والقيمة التاريخية للدير

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:49 م
صور.. مدير برنامج الأغذية العالمي يزور سانت كاتريتن ويشيد بالأمن والقيمة التاريخية للدير مدير برنامج الأغذية العالمي يزور سانت كاتريتن
جنوب سيناء – السيد فلاح – فايزة مرسال

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زار "ديفيد بيزلي"المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، والوفد المرافق له دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

رافقته خلال الزيارة حرمه "ماري ودد بيزلي"، و"منجستاب هايلي"، الممثل المقيم ومدير مكتب البرنامج بمصر، و"جافين جراستاد" مساعد المدير التنفيذي، و"أماني جمال الدين" مدير البرنامج، و"آلاء زهيري" مدير العلاقات الحكومية، "وراندا صادق" مساعد مدير مكتب مصر، وكان في استقباله اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين.

 تأتي زيارة "ديفيد بيزلي"، على هامش حضوره النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم التي تنطلق اليوم السبت في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجاري.

وأشاد "ديفيد بيزلي"، بقيمة دير سانت كاترين التاريخية وكذلك جمال طبيعة المدينة، والأمن الذي تتمتع به المنطقة من خلال طريقه من شرم الشيخ إلى كاترين.

 مدير برنامج الأغذية العالمييزور سانت كاتريتن (1)

مدير برنامج الأغذية العالمي يزور سانت كاتريتن 
مدير برنامج الأغذية العالمييزور سانت كاتريتن (2)
مدير برنامج الأغذية العالمي يزور سانت كاتريتن 
مدير برنامج الأغذية العالمييزور سانت كاتريتن (3)
مدير برنامج الأغذية العالمي يزور سانت كاتريتن 
مدير برنامج الأغذية العالمييزور سانت كاتريتن (4)
مدير برنامج الأغذية العالمي يزور سانت كاتريتن 
مدير برنامج الأغذية العالمييزور سانت كاتريتن (5)
مدير برنامج الأغذية العالمي يزور سانت كاتريتن
مدير برنامج الأغذية العالمييزور سانت كاتريتن (6)
مدير برنامج الأغذية العالمي يزور سانت كاتريتن 
مدير برنامج الأغذية العالمييزور سانت كاتريتن (7)
مدير برنامج الأغذية العالمي يزور سانت كاتريتن 
مدير برنامج الأغذية العالمييزور سانت كاتريتن (8)
مدير برنامج الأغذية العالمي يزور سانت كاتريتن 

 

 


شرم الشيخ

جنوب سيناء

دير سانت كاترين

منتدى شباب العالم

مدير برنامج الاغذيه العالمي

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