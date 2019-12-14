صور.. مدير برنامج الأغذية العالمي يزور سانت كاتريتن ويشيد بالأمن والقيمة التاريخية للدير

رافقته خلال الزيارة حرمه "ماري ودد بيزلي"، و"منجستاب هايلي"، الممثل المقيم ومدير مكتب البرنامج بمصر، و"جافين جراستاد" مساعد المدير التنفيذي، و"أماني جمال الدين" مدير البرنامج، و"آلاء زهيري" مدير العلاقات الحكومية، "وراندا صادق" مساعد مدير مكتب مصر، وكان في استقباله اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين.

تأتي زيارة "ديفيد بيزلي"، على هامش حضوره النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم التي تنطلق اليوم السبت في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجاري.

وأشاد "ديفيد بيزلي"، بقيمة دير سانت كاترين التاريخية وكذلك جمال طبيعة المدينة، والأمن الذي تتمتع به المنطقة من خلال طريقه من شرم الشيخ إلى كاترين.

مدير برنامج الأغذية العالمي يزور سانت كاتريتن



مدير برنامج الأغذية العالمي يزور سانت كاتريتن



مدير برنامج الأغذية العالمي يزور سانت كاتريتن



مدير برنامج الأغذية العالمي يزور سانت كاتريتن



مدير برنامج الأغذية العالمي يزور سانت كاتريتن



مدير برنامج الأغذية العالمي يزور سانت كاتريتن



مدير برنامج الأغذية العالمي يزور سانت كاتريتن