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شركات البورصة ترفع رأسمالها بقيمة 11 مليار جنيه منذ بداية العام

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:00 ص
شركات البورصة ترفع رأسمالها بقيمة 11 مليار جنيه منذ بداية العام البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية رأس مالها بقيمة 11 مليار جنيه منذ بداية العام، موزعة بين 1.3 مليار جنيه خلال شهر يناير، و3.7 مليار جنيه خلال فبراير، و214 مليون جنيه خلال مارس، و391 مليون جنيه خلال أبريل، و14 مليون جنيه خلال مايو، و800 مليون جنيه خلال يونيو.
 
ووزعت الشركات 681 مليون جنيه خلال شهر يوليو، و215 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و264 مليون جنيه خلال سبتمبر، و2.5 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر، و325 مليون جنيه خلال نوفمبر، و292 مليون جنيه فى الأسبوع الأول من ديسمبر.
 
ورفعت شركتا آرابيا انفستمنتس هولدنج، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والتشخصية-راميدا، رأسمالهما من 480.6 مليون جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بزيادة بقيمة 260.5 مليون جنيه للأولى، ومن 643.6 مليون جنيه إلى 768.6 مليون جنيه بزيادة بقيمة 31.3 مليون جنيه للثانية.
 
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
 

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