شاب يلاحق فتاة لم تقض عدة طلاقها للزواج بلافتات غرامية بالإسماعيلية

شريهان غازى، أو "شيرى" فتاة احتفلت قبل شهر، وتحديدًا فى عيد الفلانتين بطلاقها من زوجها الذى عاشا معًا شهرًا واحدًا، حتى وجدت نفسها حاليًا أمام إلحاح شاب آخر يطلب زواجها.

وأصبحت قصة الحب من طرف واحد حديث شوارع الإسماعيلية ويبدو أن المحامى المفتون بـ"شيري" اختار شوارع "عروس القناة" ساحة لعرض قضيته، وأهالى المدينة حكمًا ليفصل فيها.

واستيقظ أهالى مدينة الإسماعيلية على لافتات حمراء تملأ شوارعها وتحمل قلوبًا وعبارات قسم وتوعد بإتمام الزواج، من فتاه تدعى "شيرى"، بعد طلب أحمد الزواج منها من خلال كتابة عبارة "أنا بحبك وشارى والله هنتجوز يعنى هنتجوز"، على اللافتات التى انتشرت فى شوارع المدينة، وخلال ساعات قليلة تعرف رواد مواقع التواصل الاجتماعى على بطلة قصة الحب "شيرى"، وهى شريهان غازى، التى احتفلت في عيد الفلانتين الأخير بطلاقها وكتبت على صفحتها، "إنتوا احتفلتوا بالفلانتين وأنا هحتفل بطلاقي"، ونشرت صورها باللون الأصفر وهي تحمل تورتة مكتوب عليها "طلاق مبارك"، وحولها بلالين صفراء وحلويات.

وقالت شريهان غازى، الشهيرة بشيرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنها خريجة كلية تجارة جامعة قناة السويس، وعمرها 28 عامًا، وتعمل فى التسويق والدعاية، وسبق وأن تزوجت شابا تعرف عليها خلال عزاء والدها، وتم الطلاق بينهما بعد شهر واحد من الزواج.

وأضافت شيرى، أن شابًا من خارج الإسماعيلية يدعى أحمد يعمل محامى، تقدم للزواج منها، لكنها لم تستطيع حسم الأمر، كونها ما زالت فى شهور العدة، حيث لم يمضى على طلاقها سوى 45 يومًا فقط، مشيرة إلى أنها فوجئت باللافتات التى امتلأت بها شوارع الإسماعيلية، وكانت سعيدة بها، وقامت بالتصوير بجوارها، كنها لم تعلم ما مدى مصير حب أحمد لها.